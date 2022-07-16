«Спартак» подаст протест в ЭСК на работу Безбородова по итогам матча с «Ахматом»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, что клуб подаст протест в Экспертно-судейскую комиссию (ЭСК РФС) на работу судьи Владислава Безбородова в матче с «Ахматом» (1:1).

«Да, разумеется, мы будем обращаться в ЭСК», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

Матч между «Ахматом» и «Спартаком» обслуживала бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым. Помогали ему будут Алексей Лунёв и Максим Гаврилин. Резервным судьёй был Олег Соколов. Арбитром VAR — Евгений Турбин, его помощником Валерий Данченко.



В конце первого тайма Безбородов показал две жёлтые карточки защитнику «Спартака» Мацею Рыбусу. Во втором тайме Безбородов решил не назначать пенальти после игры рукой футболиста «Ахмата» в своей штрафной площади. В концовке матча Безбородов после просмотра VAR решил не менять своего решения и не удалил вратаря «Ахмата» Гиорги Шелию за удар шипами бутс по ноге форварда Александра Соболева.