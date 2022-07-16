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Баженов: красная Рыбусу была — не сдержал эмоций. Мне понравился матч «Спартака»

Баженов: красная Рыбусу была — не сдержал эмоций. Мне понравился матч «Спартака»
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Бывший игрок московского «Спартака» Никита Баженов прокомментировал решения арбитра Владислава Безбородова и поделился впечатлениями от игры красно-белых в матче с грозненским «Ахматом».

«Понравился матч. Несмотря на тяжёлые погодные условия, ребята показали энергозатратный футбол с обилием моментов. Был накал, было удаление, были споры — в принципе, как всегда в Грозном у «Спартака» происходят интересные игры. В этот раз всё то же самое. Результат закономерен.

Понятны ли судейские решения? Я не очень люблю разговаривать про судей, но красная Рыбусу была. Таких моментов миллион, просто не сдержал эмоции. В эпизоде с игрой рукой всё правильно. Рука была опорной. Она автоматически поехала вниз. В моменте с Шелией и Соболевым я думал, что дадут красную карточку, но почему-то показали жёлтую. Был толчок ногой. Наверное, потом нам объяснят», — сказал Баженов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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