«Шелия брыкнул умышленно». Мостовой — о неудалении вратаря в матче со «Спартаком»
Поделиться
Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой считает, что вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия умышленно ударил шипами по ноге нападающего красно-белых Александра Соболева в матче 1-го тура РПЛ (1:1).
«Повтор момента с возможным пенальти нам не показали. Почему судья не пошёл смотреть этот момент? По новым правилам, если нога стоит на земле и в неё попадает мяч – это не пенальти. Но мне показалось, что рука в момент попадания в неё мяча была в воздухе, а это 11-метровый. Что касается возможной красной карточки Шелии, то он брыкнул умышленно. Что он дал? Жёлтую? Опять трактовки, ведь он же не ударил, хотя можно было дать красную карточку», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Спартака» Андреем Ирха.
Комментарии
- 17 июля 2022
-
00:03
- 16 июля 2022
-
23:58
-
23:57
-
23:55
-
23:50
-
23:41
-
23:32
-
23:31
-
23:27
-
23:06
-
23:00
-
22:54
-
22:47
-
22:42
-
22:35
-
22:26
-
22:24
-
22:08
-
22:06
-
22:03
-
21:50
-
21:49
-
21:48
-
21:43
-
21:37
-
21:33
-
21:31
-
21:26
-
21:16
-
21:04
-
21:02
-
20:55
-
20:50
-
20:47
-
20:46
Партнерский контент