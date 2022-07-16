«Шелия брыкнул умышленно». Мостовой — о неудалении вратаря в матче со «Спартаком»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой считает, что вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия умышленно ударил шипами по ноге нападающего красно-белых Александра Соболева в матче 1-го тура РПЛ (1:1).

«Повтор момента с возможным пенальти нам не показали. Почему судья не пошёл смотреть этот момент? По новым правилам, если нога стоит на земле и в неё попадает мяч – это не пенальти. Но мне показалось, что рука в момент попадания в неё мяча была в воздухе, а это 11-метровый. Что касается возможной красной карточки Шелии, то он брыкнул умышленно. Что он дал? Жёлтую? Опять трактовки, ведь он же не ударил, хотя можно было дать красную карточку», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Спартака» Андреем Ирха.