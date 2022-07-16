Валерий Кечинов оценил игру «Спартака» в ничейном матче с «Ахматом»
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Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал игру команды в матче с «Ахматом» (1:1) в рамках 1-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ).
«Как и ожидалось, получился тяжелейший матч для «Спартака». Хотя в Грозном всегда так. Рыбус подвёл команду своим глупым удалением. После пропущенного мяча подумал, что «Спартак» не вытянет игру. Но надо отдать должное команде — в меньшинстве не сильно уступали «Ахмату». Да, были моменты у хозяев… Но «Спартак» не отсиживался в меньшинстве, да ещё и в такую жару: значит, с физикой всё нормально. Ну и, конечно же, надо отметить индивидуальное мастерство Мозеса. Очко для «Спартака» по такой игре — нормальный результат», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
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