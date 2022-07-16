Головин забил гол и отдал результативную передачу в матче с «Интером»
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Сегодня, 16 июля, миланский «Интер» и «Монако» проводили товарищеский матч. Хавбек французской команды Александр Головин забил гол и отдал результативную передачу на Виссама Бен-Йеддера. Матч закончился ничьей — 2:2. У «Интера» отличились Роберто Гальярдини и Кристьян Аслани.
«Монако» начнёт сезон-2022/2023 во французской Лиге 1 гостевым матчем со «Страсбургом», который пройдёт 6 августа. До этого монегаски проведут товарищеский матч с английским «Саутгемптоном».
26-летний Головин стал футболистом «Монако» в 2018 году, перейдя из ЦСКА. В 131 матче за французскую команду российский полузащитник забил 17 голов и отдал 25 результативных передач. Соглашение между сторонами истекает через два сезона.
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