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Спортивный директор «Крыльев» прокомментировал подписание Евгеньева

Спортивный директор «Крыльев» прокомментировал подписание Евгеньева
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Спортивный директор самарских «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал переход в команду бывшего 23-летнего защитника московского «Динамо» Романа Евгеньева.

«Евгеньев – самый молодой из наших защитников, имеет опыт игры в РПЛ и перешёл к нам свободным агентом. С учётом календаря и Кубка России нам нужно было укрепить линию обороны на случай дисквалификаций, травм – например, у Барача сейчас повреждение. Мы хотели иметь здоровую конкуренцию без потери качества.

Игрок вызывался в национальную сборную и имеет огромный потенциал. Молодых центральных защитников с русским паспортом на рынке практически нет», — сказал Корниленко в интервью Metaratings.

Евгеньев — воспитанник московского «Динамо». За основную команду бело-голубых защитник провёл 86 матчей. За сборную России дебютировал осенью 2020 года.

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