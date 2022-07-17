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Женский чемпионат Европы по футболу — 2022: результаты матчей 16 июля, турнирная таблица

Женский чемпионат Европы по футболу — 2022: результаты матчей 16 июля, турнирная таблица
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Вчера, 16 июля, на женском чемпионате Европы прошли матчи группового этапа квартета B. На стадионе «МК (Денбай)» в Милтон-Кинс (Англия) сборная Финляндии в матче 3-го тура группового этапа женского чемпионата мира встречалась со сборной Германии. Матч завершился разгромной победой немецкой команды со счётом 3:0. На стадионе «Брентфорд Коммьюнити» в Брентфорде (Англия) играли Дания и Испания. Матч завершился со счётом 1:0 в пользу Испании.

Счёт в матче Финляндия — Германия под занавес первого тайма открыла София Кляйнхерне. В начале второго тайма Александра Попп увеличила преимущество сборной Германии. На 63-й минуте Николь Аньоми установила окончательный счёт — 3:0 в пользу Германии.

В игре Дании и Испании единственный мяч на 90-й минуте забила вышедшая на замену нападающая Марта Кардона. Голевая передача на счету форварда Ольги Кармоны.

Итоговое положение сборных в группе B:

Германия — 9 очков
Испания — 6 очков
Дания — 3 очка
Финляндия — 0 очков

20 июля, 1/4 финала: Англия — Испания
21 июля, 1/4 финала: Германия — Австрия

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