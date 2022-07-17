Женский чемпионат Европы по футболу — 2022: результаты матчей 16 июля, турнирная таблица

Вчера, 16 июля, на женском чемпионате Европы прошли матчи группового этапа квартета B. На стадионе «МК (Денбай)» в Милтон-Кинс (Англия) сборная Финляндии в матче 3-го тура группового этапа женского чемпионата мира встречалась со сборной Германии. Матч завершился разгромной победой немецкой команды со счётом 3:0. На стадионе «Брентфорд Коммьюнити» в Брентфорде (Англия) играли Дания и Испания. Матч завершился со счётом 1:0 в пользу Испании.
Счёт в матче Финляндия — Германия под занавес первого тайма открыла София Кляйнхерне. В начале второго тайма Александра Попп увеличила преимущество сборной Германии. На 63-й минуте Николь Аньоми установила окончательный счёт — 3:0 в пользу Германии.
В игре Дании и Испании единственный мяч на 90-й минуте забила вышедшая на замену нападающая Марта Кардона. Голевая передача на счету форварда Ольги Кармоны.
Итоговое положение сборных в группе B:
Германия — 9 очков
Испания — 6 очков
Дания — 3 очка
Финляндия — 0 очков
20 июля, 1/4 финала: Англия — Испания
21 июля, 1/4 финала: Германия — Австрия
- 17 июля 2022
-
01:28
-
01:25
-
01:15
-
01:05
-
01:00
-
00:48
-
00:39
-
00:31
-
00:24
-
00:23
-
00:14
-
00:13
-
00:03
- 16 июля 2022
-
23:58
-
23:57
-
23:55
-
23:50
-
23:41
-
23:32
-
23:31
-
23:27
-
23:06
-
23:00
-
22:54
-
22:47
-
22:42
-
22:35
-
22:26
-
22:24
-
22:08
-
22:06
-
22:03
-
21:50
-
21:49
-
21:48