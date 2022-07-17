Оздоев: для меня главное, чтобы человек оставался честным, а не был подонком

Полузащитник сборной России Магомед Оздоев, посетивший матч первого тура Российской Премьер-Лиги между екатеринбургским «Уралом» и московским ЦСКА, поделился мыслями о продолжении своей карьеры и отношением к финансовому вопросу при поиске клуба.
«Карьеру хочу продолжить, а где — решим. Ни с кем не общался, меня друг пригласил на матч. Надеюсь, в ближайшее время определюсь, сезон стартовал, но он длинный.
Приоритет? Почему всех интересуют только финансы? Ты же не бесплатно работаешь? (обращается к журналисту). Вот и весь вопрос. Почему вы только о финансах говорите? Деньги не главное. Для меня главное, чтобы человек оставался честным, а не был подонком. Важное — честность и уважение, деньги не купят честность», — сказал Оздоев в интервью «Матч ТВ».
Напомним, Магомед этим летом покинул санкт-петербургский «Зенит» по истечении контракта и сейчас находится в статусе свободного агента.
ЦСКА во встрече с «Уралом» одержал победу со счётом 2:0. Голы на счету Ивана Облякова и Хорхе Карраскаля.
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