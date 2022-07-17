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Головин прокомментировал свою игру в матче с «Интером». У него гол и передача

Головин прокомментировал свою игру в матче с «Интером». У него гол и передача
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Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал ничью в товарищеском матче с «Интером» (2:2). Российский футболист забил первый мяч монегасков, а также отдал результативную передачу на Виссама Бен-Йеддера.

«Получился отличный спарринг с серьёзным, статусным соперником. Такие игры очень нужны во время подготовки, чтобы по-настоящему проверить себя. Думаю, мы смотрелись достойно. Как ни крути, личные показатели тоже важны, поэтому, конечно, я рад и забитому мячу, и голевой передаче. Тем более в ворота такого противника.

Но давайте смотреть правде в глаза: это не официальная игра, просто контрольный матч, так что не нужно его переоценивать. После перерыва было много замен, это обычная практика. Чаще всего в таких матчах мы играем по тайму. Самое главное сейчас хорошо подготовиться к сезону, к старту чемпионата и матчам квалификации Лиги чемпионов. И сегодняшняя встреча — это важный этап подготовки», — рассказал Головин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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Заглавное фото: Getty Images

Источник: «Чемпионат»

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