Карраскаль: в эпизоде с пенальти у меня была уверенность, поэтому я взял мяч и пробил

Колумбийский полузащитник московского ЦСКА Хорхе Карраскаль прокомментировал победу своей команды в матче первого тура Российской Премьер-Лиги с екатеринбургским «Уралом» (2:0) и забитый им в этой встрече пенальти.



«Мы очень много работаем на тренировках, пытаемся создавать много моментов. Сегодня вы видели, мы создали много голевых шансов, но мяч не заходил в ворота. Но самое главное, что потом мы их всё-таки распечатали и что командными усилиями одержали победу.



Что касается пенальти, когда я уже обыграл вратаря, замахивался, чтобы пробить, и в момент удара защитник меня достал, и я упал. Поэтому был назначен пенальти. Но было бы намного лучше, если бы я устоял на ногах и сам поразил ворота. Во время матча у кого больше уверенности, тот и бьёт пенальти. В этом эпизоде у меня была уверенность, поэтому я взял мяч и пробил», — сказал Карраскаль в эфире телеканала «Матч ПРЕМЬЕР».



Второй мяч армейцев в этой игре в концовке первого тайма забил полузащитник Иван Обляков.



Напомним, встреча с «Уралом» была первым официальным матчем для Владимира Федотова в качестве главного тренера ЦСКА.

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