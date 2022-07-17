Силкин: не думаю, что «Динамо» сыграет в открытый футбол

Бывший тренер московского «Динамо» Сергей Силкин поделился ожиданиями перед матчем клуба с «Ростовом» в первом туре нового сезона Российской Премьер-Лиги.
«Первый матч покажет готовность «Динамо» к сезону, насколько у команды надёжна или ненадёжна оборона. Ожидаю, что в матче с «Ростовом» будет ничья.
Недокомплект в защите? Думаю, кого-то подыскивают на эту позицию. Нужен опытный футболист, который своим опытом, подсказом, подстраховкой сможет реально помочь. Такого игрока у динамовцев сейчас нет, а молодые есть. Линия обороны — это не та линия, где можно экспериментировать, если ты не пропустил — не проиграл, а если пропустишь, то надо уже два забивать, что сделать непросто. Не думаю, что «Динамо» будет играть в открытый футбол», — сказал Силкин в интервью «Матч ТВ».
Напомним, встреча «Динамо» и «Ростова» состоится завтра, 17 июля, и начнётся в 20:00 мск.
Бело-голубые в сезоне-2021/2022 заняли третье место в таблице РПЛ, ростовчане стали девятыми.
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