Роберт Левандовски попрощался с игроками и тренерским штабом «Баварии»

Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски вчера, 16 июля, провёл последнюю тренировку в немецкой команде и попрощался с футболистами и тренерским штабом. Позднее было объявлено, что «Бавария» согласовала переход польского форварда в «Барселону».
Фото: Sven Hoppe/Getty Images
33-летний Левандовски в ближайшее время должен пройти медицинский осмотр и подписать контракт с «Барселоной» на три года с возможностью продления ещё на год. Сообщалось, что испанский клуб сможет разорвать соглашение с футболистом после двух сезонов.
33-летний Левандовски станет первым игроком каталонского клуба, представляющим Польшу. За национальную команду у него 132 матча и 76 голов. В «Баварии» Роберт играл с 2014 года, когда перешёл в команду свободным агентом.
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