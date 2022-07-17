Родригао: мы знали, что «Химки» закроются в обороне и будут играть на контратаках

Бразильский защитник санкт-петербургского «Зенита» Родригао рассказал о своих впечатлениях от первого сыгранного в составе сине-бело-голубых официального матча с подмосковными «Химками» (1:1).
«Очень тяжёлый матч. Мы знали, что соперник будет действовать именно так — закрывшись в обороне и играя на контратаках. К тому же первая игра в сезоне всегда даётся непросто — нужно войти в ритм, наладить связь с партнёрами. Но, думаю, все эти сложности были ожидаемы, так что нужно было просто преодолеть их. В Химках, к сожалению, нам это не удалось. И всё же в матче были и положительные моменты, а теперь нам нужно провести работу над ошибками, чтобы впредь их не совершать», — сказал Родригао в интервью «Матч ТВ».
Напомним, защитник перешёл этим летом в «Зенит» из клуба «Сочи». В сезоне-2021/2022 26-летний Родригао провёл 31 матч, забил три мяча и отдал одну голевую передачу.
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