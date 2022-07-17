Талалаев: я так слышал, лучшим игроком признали кого-то из полевых у «Спартака»?

Наставник грозненского «Ахмата» Андрей Талалаев кратко подвёл итог матча со «Спартаком», в котором его команда вела в счёте в численном большинстве, но на 83-й минуте пропустила и поделила очки с соперником.
«Первая игра, первое очко. Поздравляю всех. Первый тайм провели на отлично, второй – на троечку. Футболисты меняются, а заколдованность остаётся. Я так слышал, лучшим игроком признали кого-то из полевых у «Спартака», да? Мне кажется, Селихов сегодня три таких удара отбил, что в нашем чемпионате мало кто так сыграет. А нам нужно реализовывать свои моменты. Всё остальное мы доработаем», – сказал Талалаев в послематчевом флеш-интервью на «Матч Премьер».
«Ахмат» забил в компенсированное к первому тайму время – отличился Артём Тимофеев. После перерыва грозненцы продолжали играть в большинстве (на 41-й минуте был удалён игрок «Спартака» Мацей Рыбус), но незадолго до финального свистка Виктор Мозес сравнял счёт – 1:1. Именно нигериец получил приз лучшему игроку матча.
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