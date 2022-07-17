Спортивный директор «Баварии» отреагировал на слухи об интересе к Криштиану Роналду

45-летний боснийский функционер «Баварии» Хасан Салихамиджич, занимающий пост спортивного директора мюнхенского клуба, отреагировал на слухи об интересе чемпионов Германии к 37-летнему португальскому форварду «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

«Я очень уважаю Криштиану Роналду, его успехи и его карьеру в целом. Но опять же, это не было и не является темой обсуждения в контексте нашего клуба», — приводит слова Салихамиджича Sport1.

Ранее в СМИ была опубликована информация, согласно которой утверждалось, что «Бавария» предпримет попытку подписать Роналду в связи с уходом из клуба Роберта Левандовского.

Напомним, в прошлом сезоне 37-летний Роналду принял участие в 38 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, в которых отметился 24 голами и тремя результативными передачами.

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