Мозес: должны были забирать три очка. Я разочарован, но впереди долгий сезон

Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес, чей точный удар на 83-й минуте позволил московской команде сравнять счёт в Грозном и набрать первое очко в новом чемпионате, дал комментарий касательно ничейного результата встречи с «Ахматом».



«Я, скорее, разочарован. Думаю, в этом матче мы должны были забирать три очка. Футбол состоит из деталей – именно они и сыграли. В первом тайме выглядели неплохо, но должны были действовать лучше и уходить на перерыв с другим результатом. Но получилось как получилось. Впереди долгий сезон. Проведём работу над ошибками. У нас есть тренировочный процесс, так что всё должно быть нормально», – отметил Мозес сразу после финального свистка в прямом эфире «Матч Премьер».



Напомним, Мозес пропустил начало летней подготовки «Спартака» к новому сезону и присоединился к команде 5 июля. Он не был включён в заявку на матч за Суперкубок России с «Зенитом», а в стартовом туре чемпионата с «Ахматом» вышел на замену на 78-й минуте и вскоре своим ударом спас команду от поражения.