Мозес: должны были забирать три очка. Я разочарован, но впереди долгий сезон

Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес, чей точный удар на 83-й минуте позволил московской команде сравнять счёт в Грозном и набрать первое очко в новом чемпионате, дал комментарий касательно ничейного результата встречи с «Ахматом».
«Я, скорее, разочарован. Думаю, в этом матче мы должны были забирать три очка. Футбол состоит из деталей – именно они и сыграли. В первом тайме выглядели неплохо, но должны были действовать лучше и уходить на перерыв с другим результатом. Но получилось как получилось. Впереди долгий сезон. Проведём работу над ошибками. У нас есть тренировочный процесс, так что всё должно быть нормально», – отметил Мозес сразу после финального свистка в прямом эфире «Матч Премьер».
Напомним, Мозес пропустил начало летней подготовки «Спартака» к новому сезону и присоединился к команде 5 июля. Он не был включён в заявку на матч за Суперкубок России с «Зенитом», а в стартовом туре чемпионата с «Ахматом» вышел на замену на 78-й минуте и вскоре своим ударом спас команду от поражения.
- 17 июля 2022
-
02:57
-
02:56
-
01:58
-
01:46
-
01:44
-
01:28
-
01:25
-
01:15
-
01:05
-
01:00
-
00:48
-
00:39
-
00:31
-
00:24
-
00:23
-
00:14
-
00:13
-
00:03
- 16 июля 2022
-
23:58
-
23:57
-
23:55
-
23:50
-
23:41
-
23:32
-
23:31
-
23:27
-
23:06
-
23:00
-
22:54
-
22:47
-
22:42
-
22:35
-
22:26
-
22:24
-
22:08