«Не поможешь найти мне нужный клуб?» Дзюба-Дэдпул снялся в стильном видео «Рубина»

Пресс-служба казанского «Рубина» опубликовала на платформе YouTube промовидео к старту сезона-2022/2023, который клуб проведёт в Первой лиге (ранее турнир назывался Футбольная национальная лига. – Прим. «Чемпионата»).

«Иногда твои самые большие страхи сбываются», — именно с таких слов начинается видеоролик, где главный тренер команды Леонид Слуцкий стоит рядом с планшетом, на котором размещена надпись «моратория не будет» с отсылкой на резонансное решение о неувеличении количества команд в РПЛ.

Примечательно, что в самом конце видео появляется персонаж в костюме Дэдпула со словами: «Оу, привет, дружок! А не поможешь найти мне нужный клуб? А то я запутался немного». Напомним, в костюме Дэдпула попрощался с «Зенитом» Артём Дзюба, который в настоящее время поддерживает физическую форму в составе «Рубина».

Видео доступно на YouTube-канале «Рубина».

«Рубин» стартует в Первой лиге игрой с «Родиной», которая пройдёт в воскресенье, 17 июля, на домашнем стадионе казанского клуба – «Ак Барс Арене». Начало – в 18:00 мск.