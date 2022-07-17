Бразильский защитник Мойзес рассказал о получении предложения от ЦСКА

27-летний бразильский левый латераль Мойзес, выступающий на родине за «Интернасьонал», после прошедшей встречи 17-го тура чемпионата Бразилии с «Атлетико Паранаэнсе» (0:0) ответил на вопросы журналистов об интересе к нему со стороны московского ЦСКА.
«Действительно, ЦСКА проявляет интерес ко мне. Все переговоры ведутся с моим агентом и представителями клуба. Сейчас я сосредоточен лишь на выступлении за «Интернасьонал». Не думаю, что прошедший матч был прощальным для меня. Повторюсь, сейчас вопросом перехода занимаются агент и клуб. Конечно, когда поступают такие предложения, их необходимо обдумать», — приводит слова Мойзеса портал Zona Mista.
Мойзес стал игроком «Интернасьонала» зимой 2022 года. Им удалось подписать его в качестве свободного агента, после того как завершился срок аренды из клуба «Байя». Сейчас портал Transfermarkt оценивает игрока в € 1,6 млн.
При этом в 2017 году сам футболист, ещё будучи игроком «Коринтианса», признавался, что вёл переговоры о переходе в ЦСКА. В нынешнем сезоне Мойзес принял участие в 17 встречах за «Интернасьонал» во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами.
11 самых крутых молодых футболистов РПЛ:
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