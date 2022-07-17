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Председатель правления «Баварии» Оливер Кан оценил вероятность подписания Гарри Кейна

Председатель правления «Баварии» Оливер Кан оценил вероятность подписания Гарри Кейна
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53-летний немецкий бывший известный вратарь Оливер Кан, ныне занимающий пост председателя правления «Баварии», оценил вероятность появления в мюнхенском клубе 28-летнего английского нападающего «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейна.

«У него контракт с «Тоттенхэмом». Конечно, Гарри Кейн — абсолютный лучший нападающий, но это всё разговоры ни о чём. Сейчас нам нужно собрать команду на предстоящий сезон. Посмотрим, что будет в дальнейшем», — приводит слова Кана Bayern & Germany в «Твиттере» со ссылкой на BILD.

Напомним, контракт Кейна с «Тоттенхэмом» действует до июня 2024 года. В минувшем сезоне Гарри провёл за «Тоттенхэм» 50 матчей во всех турнирах, забив 27 голов, а также отдав 10 результативных передач.

Гол Кейна на 88-й минуте принёс Англии ничью с Германией.

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