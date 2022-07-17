Девушка футболистки-лесбиянки из сборной Франции найдена мёртвой
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Камилла Нелл, возлюбленная вратаря женской сборной Франции по футболу Полин Пейро-Маньен, была найдена мертвой в начале июля в квартире, в которой она проживала совместно со спортсменкой. Об этом сообщает Eurosport со ссылкой на AFP.
Согласно опубликованным данным СМИ, смерть Камиллы Нелл произошла из-за передозировки антидепрессантами. В настоящее время расследованием событий занимаются сотрудники правоохранительных органов. При этом, никаких подробностей произошедшего не раскрывается. От комментариев отказались и в пресс-службе женской сборной Франции.
При этом, несмотря на смерть своей спутницы Пейро-Маньен решила выступить на женском Евро-2022 с Францией и уже провела две встречи — с Италией (5:1) и Бельгией (2:1).
Новость по темеВидеообзор матча Франция — Бельгия на женском Евро-2022
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