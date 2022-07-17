Вайсс: «Слован» — словацкий «Зенит». У нас тоже лучшие условия, футболисты и стадион

57-летний словацкий специалист Владимир Вайсс сравнил санкт-петербургский «Зенит» со словацким «Слованом», который он возглавляет в настоящее время.

«Слован» – это словацкий «Зенит». Можно сказать так. У нас тоже лучшие условия, лучшие футболисты и лучший новый стадион в стране. Поэтому задача – становиться первыми каждый год. В этом сезоне надо выиграть ещё и Кубок, который отдали предыдущий раз. Ну и групповой турнир еврокубков, как я уже сказал», — сказал Вайсс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Пукшанским.

Напомним, Владимир Вайсс работал в России в период с 2006 по 2007 год – он возглавлял раменский «Сатурн». Затем он работал со сборными Словакии и Грузии, а также с казахстанским «Кайратом».

Полное интервью с Вайссом читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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