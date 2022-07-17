Романо: Златан Ибрагимович договорился о контракте с «Миланом»

Шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович договорился о продлении контракта с итальянским клубом, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети.



По информации Романо, форвард и команда официально подпишут соглашение в самое ближайшее время, все детали устно обговорены и улажены. Контракт будет сроком на один сезон, а получит форвард зарплату в размере € 1,5 млн плюс бонусы.



Ранее сообщалось, что Ибрагимович хочет остаться в «Милане» и готов пойти на понижение зарплаты в итальянском клубе. Форвард перенёс операцию на левом колене и будет восстанавливаться семь-восемь месяцев. В минувшем сезоне 40-летний форвард принял участие в 23 матчах чемпионата Италии, забил восемь голов и отдал три результативные передачи.