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Килиан Мбаппе станет самым высокорейтинговым игроком FIFA 23

Килиан Мбаппе станет самым высокорейтинговым игроком FIFA 23
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Французский нападающий «Пари-Сен Жермен» Килиан Мбаппе станет самым высокорейтинговым игроком в новой части футбольного стимулятора FIFA 23, сообщает FutZoneFIFA.

По информации источника, французский форвард впервые за долгие годы свергнет гегемонию своего аргентинского одноклубника Лионеля Месси и португальского нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, которые занимали первые места на протяжении многих лет.

Рейтинг француза в новой части игры составит 93 балла. Показатели остальных игроков неизвестны, но в том, что Мбаппе станет самым рейтинговым, источник уверен.

Француз был близок к переходу в «Реал» по окончании прошлого сезона. У него истёк контракт с «ПСЖ», после чего он мог перейти в команду из Мадрида на правах свободного агента. Но в итоге Килиан решил продлить контракт с парижанами.

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