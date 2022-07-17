Килиан Мбаппе станет самым высокорейтинговым игроком FIFA 23

Французский нападающий «Пари-Сен Жермен» Килиан Мбаппе станет самым высокорейтинговым игроком в новой части футбольного стимулятора FIFA 23, сообщает FutZoneFIFA.



По информации источника, французский форвард впервые за долгие годы свергнет гегемонию своего аргентинского одноклубника Лионеля Месси и португальского нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, которые занимали первые места на протяжении многих лет.



Рейтинг француза в новой части игры составит 93 балла. Показатели остальных игроков неизвестны, но в том, что Мбаппе станет самым рейтинговым, источник уверен.



Француз был близок к переходу в «Реал» по окончании прошлого сезона. У него истёк контракт с «ПСЖ», после чего он мог перейти в команду из Мадрида на правах свободного агента. Но в итоге Килиан решил продлить контракт с парижанами.