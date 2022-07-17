Тоби Алдервейрелд перешёл в «Антверпен»

Бельгийский защитник Тоби Алдервейрелд перешёл из катарского «Аль-Духайля» в бельгийский «Антверпен», сообщает официальный сайт новой команды игрока.
33-летний защитник и клуб подписали соглашение сроком до конца сезона-2024/2025. Футболист будет играть под 23-м номером.
Тоби провёл за «Тоттенхэм» 236 матчей. Он также сыграл 113 матчей за сборную Бельгии, играя на чемпионатах мира 2014 и 2018 годов, а также на чемпионатах Европы 2016 и 2020 годов.
Алдервейрелд выступал за «Тоттенхэм» с лета 2015 года. В последнем за команду сезоне он провёл 35 матчей, на его счету один гол. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 7 млн. Его контракт с «Тоттенхэмом» был рассчитан до 30 июня 2023 года. Ранее Тоби выступал за «Саутгемптон», «Атлетико» и «Аякс».
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