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Голы Вернера и Маунта принесли «Челси» победу над «Америкой»

Голы Вернера и Маунта принесли «Челси» победу над «Америкой»
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В Лас-Вегасе (США) на стадионе «Эллиджиант» в ночь на воскресенье, 17 июля, состоялся товарищеский матч, в котором встречались клуб английской Премьер-лиги и команда из чемпионата Мексики – «Челси» и «Америка». Матч завершился победой номинальных хозяев поля со счётом 2:1.

В первом тайме голов забито не было. Счёт в матче был открыт на 55-й минуте – отличился немецкий нападающий команды хозяев Тимо Вернер. Уже спустя пять минут номинальные гости сравняли счёт в матче. Гол снова на счету игрока лондонцев, но теперь в свои ворота. Автогол забил защитник сборной Англии Рис Джеймс. Но на 83-й минуте матча отличился ещё один игрок сборной Англии Мэйсон Маунт, установив финальный счёт в этом матче. Голевой пас отдал ему испанский защитник Маркос Алонсо.

Это был первый товарищеский матч «Челси» в рамках предсезонной подготовки.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
17 июля 2022, воскресенье. 05:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Окончен
2 : 1
Америка
Мехико, Мексика
1:0 Вернер – 55'   1:1 Джеймс – 60' (автогол)   2:1 Маунт – 83'
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