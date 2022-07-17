Голы Вернера и Маунта принесли «Челси» победу над «Америкой»

В Лас-Вегасе (США) на стадионе «Эллиджиант» в ночь на воскресенье, 17 июля, состоялся товарищеский матч, в котором встречались клуб английской Премьер-лиги и команда из чемпионата Мексики – «Челси» и «Америка». Матч завершился победой номинальных хозяев поля со счётом 2:1.
В первом тайме голов забито не было. Счёт в матче был открыт на 55-й минуте – отличился немецкий нападающий команды хозяев Тимо Вернер. Уже спустя пять минут номинальные гости сравняли счёт в матче. Гол снова на счету игрока лондонцев, но теперь в свои ворота. Автогол забил защитник сборной Англии Рис Джеймс. Но на 83-й минуте матча отличился ещё один игрок сборной Англии Мэйсон Маунт, установив финальный счёт в этом матче. Голевой пас отдал ему испанский защитник Маркос Алонсо.
Это был первый товарищеский матч «Челси» в рамках предсезонной подготовки.
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