Оливер Кан: подписание Роналду было бы неправильным ходом для «Баварии» и всей Бундеслиги

Известный 53-летний бывший немецкий вратарь Оливер Кан, ныне занимающий пост председателя правления «Баварии», высказался о возможном переходе в немецкий клуб нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.
«Я люблю Криштиану Роналду, это фантастический игрок, однако каждый клуб имеет свою философию, и я думаю, что подписание Роналду было бы неправильным ходом для «Баварии» и всей Бундеслиги», — приводит слова Оливера Кана журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
Напомним, ранее сообщалось о том, что Криштиану Роналду может покинуть «Манчестер Юнайтед» этим летом. Слухи связывают форварда с «Челси», «Баварией», «ПСЖ» и другими клубами.
По итогам сезона-2021/2022 Роналду стал лучшим бомбардиром «МЮ» во всех турнирах.
Тухель улыбается в ответ на вопрос о Роналду.
- 17 июля 2022
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