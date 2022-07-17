Оливер Кан: подписание Роналду было бы неправильным ходом для «Баварии» и всей Бундеслиги

Известный 53-летний бывший немецкий вратарь Оливер Кан, ныне занимающий пост председателя правления «Баварии», высказался о возможном переходе в немецкий клуб нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

«Я люблю Криштиану Роналду, это фантастический игрок, однако каждый клуб имеет свою философию, и я думаю, что подписание Роналду было бы неправильным ходом для «Баварии» и всей Бундеслиги», — приводит слова Оливера Кана журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

Напомним, ранее сообщалось о том, что Криштиану Роналду может покинуть «Манчестер Юнайтед» этим летом. Слухи связывают форварда с «Челси», «Баварией», «ПСЖ» и другими клубами.

По итогам сезона-2021/2022 Роналду стал лучшим бомбардиром «МЮ» во всех турнирах.

Тухель улыбается в ответ на вопрос о Роналду.