Расписание матчей женского Евро-2022 на 17 июля

Сегодня, 17 июля, в рамках третьего тура группового этапа в группе С женского чемпионата Европы — 2022 встретятся сборные Швеции и Португалии. Начало матча запланировано на 19:00 мск. Игра пройдёт на стадионе «Ли Спортс Вилладж» в Ли. В прямом эфире эту встречу покажет телеканал «Матч! Футбол 1».
В это же время начнётся вторая игра группы С: Швейцария— Нидерланды. Матч будет сыгран на стадионе «Брэммел Лэйн» в Шеффилде. В прямом эфире эту встречу покажет телеканал «Матч! Футбол 2».
Напомним, чемпионат Европы — 2022 продлится до 31 июля, главный европейский женский турнир принимает Англия. Финальный матч турнира пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.
Лидером группы С после двух туров являются Нидерланды, имеющие в своём активе четыре очка. Столько же очков набрала и сборная Швеции. Португалия и Швейцария набрали лишь по одному очку.
Женская сборная Испании показала состав на Евро с помощью дронов.
- 17 июля 2022
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