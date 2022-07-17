«Коринтианс» попрощался с Иваном и Мантуаном, переходящими в «Зенит»

Бразильский «Коринтианс» попрощался с отправляющимися на правах аренды в санкт-петербургский «Зенит» футболистами – полузащитником Густаво Мантуаном и вратарём Иваном.
«Спасибо тебе за всё, Мантуан! Удачи в новом путешествии. С командой также прощается Иван. Удачи!» – говорится в сообщении в официальном «твиттере» клуба.
Ожидается, что в ближайшие дни бразильские футболисты прибудут в расположение «Зенита». Напомним, Мантуан и Иван перешли в «Зенит» на правах двухсторонней годичной аренды. В обратном направлении в «Коринтианс» отправился нападающий санкт-петербургского клуба Юри Алберто.
Ранее сообщалось о том, что по условиям арендного соглашения «Зенит» будет иметь первоочередное право выкупа футболистов за фиксированную сумму.
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