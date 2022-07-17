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«Ахмат» не может выиграть у «Спартака» на протяжении восьми матчей

«Ахмат» не может выиграть у «Спартака» на протяжении восьми матчей
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Грозненский «Ахмат» не может выиграть у «Спартака» на протяжении восьми матчей.

За последние восемь игр московский клуб шесть раз одолел соперников и дважды сыграл вничью. Последний раз красно-белые проиграли грозненцам в 2018 году. Тогда в домашнем матче москвичи уступили со счётом 1:2.

16 июля на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном местный «Ахмат» в рамках первого тура Российской Премьер-Лиги играл с московским «Спартаком». Матч закончился ничьей — 1:1.

В добавленное к первому тайму время воспитанник красно-белых Артём Тимофеев головой замкнул подачу с углового и поразил ворота бывшей команды. Напомним, за несколько минут до пропущенного мяча «Спартак» остался в меньшинстве: Мацей Рыбус получил две жёлтые карточки за минуту и был удалён. На 84-й минуте Виктор Мозес сравнял счёт дальним ударом.

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