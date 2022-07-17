Грозненский «Ахмат» не может выиграть у «Спартака» на протяжении восьми матчей.
За последние восемь игр московский клуб шесть раз одолел соперников и дважды сыграл вничью. Последний раз красно-белые проиграли грозненцам в 2018 году. Тогда в домашнем матче москвичи уступили со счётом 1:2.
16 июля на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном местный «Ахмат» в рамках первого тура Российской Премьер-Лиги играл с московским «Спартаком». Матч закончился ничьей — 1:1.
В добавленное к первому тайму время воспитанник красно-белых Артём Тимофеев головой замкнул подачу с углового и поразил ворота бывшей команды. Напомним, за несколько минут до пропущенного мяча «Спартак» остался в меньшинстве: Мацей Рыбус получил две жёлтые карточки за минуту и был удалён. На 84-й минуте Виктор Мозес сравнял счёт дальним ударом.
- 17 июля 2022
-
09:00
-
09:00
-
09:00
-
08:59
-
08:23
-
08:10
-
08:03
-
07:57
-
07:52
-
07:41
-
07:23
-
07:21
-
07:10
-
07:02
-
06:48
-
06:42
-
06:18
-
05:49
-
05:26
-
04:45
-
04:04
-
03:48
-
03:37
-
03:30
-
03:25
-
03:13
-
02:57
-
02:56
-
01:58
-
01:46
-
01:44
-
01:28
-
01:25
-
01:15
-
01:05