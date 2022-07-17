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Швеция — Португалия: во сколько матч женского чемпионата Европы, где смотреть

Швеция — Португалия: во сколько матч женского чемпионата Европы, где смотреть
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Сегодня, 17 июля, состоится матч третьего тура группового этапа женского чемпионата Европы — 2022 Швеция — Португалия. Встреча пройдёт на стадионе «Ли Спортс Вилладж» в Ли (Англия). Начало матча — в 19:00 мск. В прямом эфире встречу Швеция — Португалия покажет телеканал «Матч! Футбол 1».

Матч обслужит бригада арбитров во главе с француженкой Стефани Фраппар. Ассистенты рефери — её соотечественницы Мануэла Николози и Элоди Коппола.

Соперниками женских сборных Швеции и Португалии по группе C являются национальные команды Швейцарии и Нидерландов. Чемпионат Европы — 2022 продлится до 31 июля. Финальный матч турнира пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

6 июля на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере состоялся матч-открытие чемпионата Европы 2022 года среди женщин между национальными командами Англии и Австрии. Победу со счётом 1:0 одержали хозяева поля.

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