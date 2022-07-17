Абаскаль жалуется на судейство, Капризов вошёл в топ-10 игроков НХЛ. Главное к утру

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль жалуется на судейство в первом матче в РПЛ, российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов вошёл в топ-10 игроков НХЛ, исчезнувший на Камчатке вертолёт под управлением бывшего российского биатлониста Игоря Малиновского найден сгоревшим. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Абаскаль: «Ахмат» забил после истечения компенсированного времени — на 30 секунд позже.
2. Капризов — шестой в рейтинге лучших игроков НХЛ, Овечкин — вне топ-10 по версии сайта лиги.
3. Исчезнувший на Камчатке вертолёт под управлением Малиновского найден сгоревшим.
4. «Спартак» в меньшинстве вырвал ничью в матче с «Ахматом».
5. «Спартак» подаст протест в ЭСК на работу Безбородова по итогам матча с «Ахматом».
6. Адвокат Ивана Федотова отреагировал на слухи, что его клиента могли отправить на Украину.
7. Зарема Салихова высказалась о судействе после матча «Ахмат» — «Спартак».
8. И. Федотов оценил решение не назначать пенальти в пользу «Спартака» в матче с «Ахматом».
9. Бразильский защитник Мойзес рассказал о получении предложения от ЦСКА.
10. Женский чемпионат Европы по футболу — 2022: результаты матчей 16 июля, турнирная таблица.
- 17 июля 2022
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