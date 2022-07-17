Бет Мид — первая футболистка в истории, забившая пять голов на групповом этапе Евро

Нападающая сборной Англии Бет Мид забила пять голов на групповом этапе женского чемпионата Европы — 2022.
Таким образом, англичанка стала первой футболисткой, которой покорилось это достижение. Мид забила во всех трёх матчах женской сборной Англии на групповом этапе: с национальными командами Австрии (1:0), Норвегии (8:0) и Северной Ирландии (5:0).
В четвертьфинале женского чемпионата Европы сборная Англии сыграет с командой, которая займёт второе место в группе В. Встреча состоится 20 июля. Также в 1/4 финала турнира пробились сборные Германии, Австрии и Франции.
Напомним, женский чемпионат Европы — 2022 продлится до 31 июля. Финальный матч будет сыгран на лондонском стадионе «Уэмбли». Действующие чемпионы Европы — женская сборная Нидерландов.
- 17 июля 2022
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