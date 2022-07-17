Мюллер — Левандовскому: это были восемь особенных лет. Спасибо, Роберт

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер попрощался с польским форвардом Робертом Левандовским, который покинул мюнхенский клуб.



«Спасибо, Роберт. Всего наилучшего тебе в будущем! Это были восемь особенных лет со множеством голов, трофеев, взлётов и падений, но всегда с уважением и настоящим победным духом», — написал Мюллер на своей странице в социальных сетях.



33-летний Левандовски в ближайшее время должен пройти медицинский осмотр и подписать контракт с «Барселоной» на три года с возможностью продления ещё на год. Сообщалось, что испанский клуб сможет разорвать соглашение с футболистом после двух сезонов. Левандовски станет первым игроком каталонского клуба, представляющим Польшу. В «Баварии» Роберт играл с 2014 года, когда перешёл в команду свободным агентом.

Роберт Левандовски переходит в «Барселону»: