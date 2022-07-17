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Шикарный дубль Оливье Жиру — в видеообзоре товарищеского матча «Кёльн» — «Милан»

Шикарный дубль Оливье Жиру — в видеообзоре товарищеского матча «Кёльн» — «Милан»
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Вчера, 16 июля, в товарищеском матче встретились немецкий «Кёльн» и итальянский «Милан». Игра проходила на стадионе «Рейн Энерги» в Кёльне (Германия) и завершилась победой миланского коллектива со счётом 2:1.

Главным героем матча стал французский нападающий Оливье Жиру, который оформил дубль. Причём сделал он это максимально красиво – оба гола заслуживают попасть как минимум в подборку лучших забитых мячей недели или месяца. На дубль Жиру «Кёльн» ответил одним своим голом и давлением на последних минутах игры. Однако «Милан» сумел удержать победный счёт на табло.

Шикарные голы Жиру принесли «Милану» победу над «Кёльном»

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