Тренер «Слована» — о матчах с «Ференцварошем» в ЛЧ: теперь с Черчесовым будет не до шуток

57-летний словацкий специалист Владимир Вайсс, возглавляющий «Слован», высказался о предстоящем противостоянии с «Ференцварошем» Станислава Черчесова в квалификации Лиги чемпионов.

«Когда Стас приехал в Венгрию, мы созвонились, поболтали о наших делах, о семьях. Он предлагал мне Лашу Двали, у которого там заканчивался контракт, но мы не потянули трансфер. Пошутили, посмеялись, но теперь будет не до шуток.

Черчесов сделал хорошую команду, набрал много новых качественных футболистов. У него во главе угла всегда дисциплина. Понятно, просто не будет. Тем более это большое дерби между странами и столицами, между Будапештом и Братиславой. Стадионы будут битком на обоих матчах.

Наша мечта — постоянно участвовать в каком-то групповом турнире. К Лиге чемпионов пока, наверное, не совсем готовы, но бывают сюрпризы. 17 лет назад мы это сумели сделать с «Артмедией». Так что поживём – увидим», — сказал Вайсс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Пукшанским.

Напомним, Владимир Вайсс работал в России в период с 2006 по 2007 год – он возглавлял раменский «Сатурн». Затем он работал со сборными Словакии и Грузии, а также с казахстанским «Кайратом».