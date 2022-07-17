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«Опять боль. Но не для нас». «Спартак» опубликовал скриншот «переписки с Роналду»

«Опять боль. Но не для нас». «Спартак» опубликовал скриншот «переписки с Роналду»
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Пресс-служба «Спартака» на странице клуба в социальных сетях выложила фото вымышленной переписки с нападающим «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

В переписке португальский форвард якобы приветствует «Спартак», на что получает резкий ответ «нет». Под изображением помещена надпись: «Опять боль. Но не для нас в этот раз».

Фото: соцсети «Спартака»

Напомним, в январе прошлого года «Спартак» сделал похожий пост с вымышленной перепиской с форвардом Лионелем Месси. Тогда клуб обращался к аргентинскому футболисту и якобы получил резкий отказ.

Напомним, ранее сообщалось, что Криштиану Роналду может покинуть «Манчестер Юнайтед» этим летом. Слухи связывают португальского форварда с «Челси», «Баварией», «Пари Сен-Жермен» и другими клубами.

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