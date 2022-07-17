Жоржиньо Вейналдума предложили «Роме»
Поделиться
Полузащитник «Пари Сен-Жермен» и сборной Нидерландов Жоржиньо Вейналдум может продолжить карьеру в чемпионате Италии, сообщает Il Messaggero.
По информации источника, услуги нидерландского футболиста предложили «Роме». Отмечается, что итальянский клуб может отказаться от этой сделки из-за слишком высокой зарплаты Вейналдума во французской команде.
Напомним, Вейналдум перешёл в «ПСЖ» летом 2021 года, после того как не сумел согласовать условия нового контракта с «Ливерпулем». В минувшем сезоне 31-летний нидерландский полузащитник принял участие в 31 матче за «ПСЖ» во французской Лиге 1, забил один гол и отдал три результативные передачи. Во французских СМИ трансфер Вейналдума назвали провалом года.
Комментарии
- 17 июля 2022
-
12:16
-
12:10
-
12:05
-
12:00
-
11:56
-
11:35
-
11:35
-
11:25
-
11:23
-
11:15
-
11:04
-
10:35
-
10:18
-
10:15
-
10:04
-
10:04
-
10:00
-
09:43
-
09:38
-
09:21
-
09:00
-
09:00
-
09:00
-
08:59
-
08:23
-
08:10
-
08:03
-
07:57
-
07:52
-
07:41
-
07:23
-
07:21
-
07:10
-
07:02
-
06:48
Партнерский контент