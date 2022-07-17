Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо» — «Ростов». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Жоржиньо Вейналдума предложили «Роме»

Жоржиньо Вейналдума предложили «Роме»
Комментарии

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» и сборной Нидерландов Жоржиньо Вейналдум может продолжить карьеру в чемпионате Италии, сообщает Il Messaggero.

По информации источника, услуги нидерландского футболиста предложили «Роме». Отмечается, что итальянский клуб может отказаться от этой сделки из-за слишком высокой зарплаты Вейналдума во французской команде.

Напомним, Вейналдум перешёл в «ПСЖ» летом 2021 года, после того как не сумел согласовать условия нового контракта с «Ливерпулем». В минувшем сезоне 31-летний нидерландский полузащитник принял участие в 31 матче за «ПСЖ» во французской Лиге 1, забил один гол и отдал три результативные передачи. Во французских СМИ трансфер Вейналдума назвали провалом года.

Новость по теме
«Рома» включилась в борьбу за Пауло Дибалу и является главным кандидатом на игрока
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022