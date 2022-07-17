Жоржиньо Вейналдума предложили «Роме»

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» и сборной Нидерландов Жоржиньо Вейналдум может продолжить карьеру в чемпионате Италии, сообщает Il Messaggero.



По информации источника, услуги нидерландского футболиста предложили «Роме». Отмечается, что итальянский клуб может отказаться от этой сделки из-за слишком высокой зарплаты Вейналдума во французской команде.



Напомним, Вейналдум перешёл в «ПСЖ» летом 2021 года, после того как не сумел согласовать условия нового контракта с «Ливерпулем». В минувшем сезоне 31-летний нидерландский полузащитник принял участие в 31 матче за «ПСЖ» во французской Лиге 1, забил один гол и отдал три результативные передачи. Во французских СМИ трансфер Вейналдума назвали провалом года.

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