Галактионов заявил, что у него были и другие предложения из РПЛ, помимо «Пари НН»

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Михаил Галактионов признался, что у него были и другие предложения от клубов Российской Премьер-Лиги. Также специалист высказался в преддверии первого матча нижегородцев в новом сезоне.
«Есть ли страх перед стартом РПЛ? Страха нет. Есть определённое небольшое волнение перед первой игрой. Это нормально, это антураж. Турнир перед сезоном показал, что всё плюс-минус относительно. Уровень готовности нашей команды показывает, что мы можем смотреть в будущее с оптимизмом.
Когда «Нижний Новгород» вышел на меня? Как только клуб объявил о расставании с предыдущим тренерским штабом, плюс-минус в этот момент «Пари НН» был в диалоге с РФС о моём совмещении постов, так как я являюсь сотрудником РФС. Все решения были согласованы с Александром Дюковым.
Были ли у меня предложения от других клубов? Да, были из РПЛ. Из топ-5 или нет — не могу сказать», — приводит слова Галактионова «РБ Спорт».
Напомним, «Пари Нижний Новгород» стартует в РПЛ сезона-2022/2023 сегодня, 17 июля. Команде Галактионова предстоит встретиться с московским «Локомотивом».
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