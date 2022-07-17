«Локомотив» — «Пари НН»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:30

Сегодня, 17 июля, в матче первого тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Локомотив» сыграет с клубом «Пари Нижний Новгород». Встреча пройдёт на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Пари НН».



Игру обслужит бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут ассистенты Рустам Мухтаров (Петрозаводск) и Роман Милюченко (Санкт-Петербург). В роли резервного рефери выступит Максим Перезва (Раменское).



Напомним, первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2021/2022 занял «Зенит». В тройку лидеров вошли «Сочи» и «Динамо». «Локомотив» завершил сезон на шестом месте, «Нижний Новгород» — на 11-м месте.