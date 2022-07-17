«Краснодар» — «Факел»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:00

Сегодня, 17 июля, в матче первого тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Краснодар» сыграет с воронежским «Факелом». Встреча пройдёт на стадионе ФК «Краснодар» в Краснодаре. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Краснодар» — «Факел».
Игру обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы. Помогать ему будут ассистенты Игорь Демешко (Химки) и Наиль Сейфетдинов (Казань). В роли резервного рефери выступит Юнус Кошко (Белореченск).
Напомним, первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2021/2022 занял «Зенит». В тройку лидеров вошли «Сочи» и «Динамо». «Краснодар» завершил сезон на четвёртом месте. «Факел» вышел в элитный дивизион страны, заняв второе место в турнирной таблице Первой лиги по итогам минувшего сезона.
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