«Краснодар» — «Факел»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:00

Сегодня, 17 июля, в матче первого тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Краснодар» сыграет с воронежским «Факелом». Встреча пройдёт на стадионе ФК «Краснодар» в Краснодаре. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Краснодар» — «Факел».



Игру обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы. Помогать ему будут ассистенты Игорь Демешко (Химки) и Наиль Сейфетдинов (Казань). В роли резервного рефери выступит Юнус Кошко (Белореченск).



Напомним, первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2021/2022 занял «Зенит». В тройку лидеров вошли «Сочи» и «Динамо». «Краснодар» завершил сезон на четвёртом месте. «Факел» вышел в элитный дивизион страны, заняв второе место в турнирной таблице Первой лиги по итогам минувшего сезона.