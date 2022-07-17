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Форвард «Бенфики» Сеферович перейдёт в «Галатасарай» на правах аренды

Форвард «Бенфики» Сеферович перейдёт в «Галатасарай» на правах аренды
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Швейцарский нападающий «Бенфики» Харис Сеферович перейдёт в «Галатасарай» на правах аренды, сообщает журналист Николо Скира на своей странице в социальных сетях.

По информации источника, арендное соглашение 30-летнего форварда будет рассчитано до конца сезона-2022/2023. Также в соглашении будет опция выкупа контракта Сеферовича за € 3,5 млн. Швейцарский футболист заключит контракт до 2026 года по схеме «1+3».

Напомним, Сеферович перешёл в «Бенфику» из франкфуртского «Айнтрахта» в 2017 году. В минувшем сезоне нападающий принял участие в 10 матчах «Бенфики» в чемпионате Португалии, забил три гола и отдал две результативные передачи. С 2013 года Сеферович вызывается в национальную команду Швейцарии.

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