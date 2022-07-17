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В «Ахмате» призвали не обсуждать судейство после матча со «Спартаком»

В «Ахмате» призвали не обсуждать судейство после матча со «Спартаком»
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Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров высказался о судействе после матча с московским «Спартаком» (1:1) в первом туре Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. По ходу игры произошли спорные эпизоды, которые вызвали недовольство у представителей красно-белых.

«Не хотелось бы комментировать судей. Только первый тур. Эпизод с рукой? Мы слышали уважаемых экспертов, которые сказали, что пенальти не было. Если у «Спартака» возникли вопросы, они вправе задать их в ЭСК. Давайте оценивать игру команд, а не судей. У нас тоже футболисты там, где должны были забивать, не забили», — приводит слова Айдамирова «Спорт-экспресс».

Матч между «Ахматом» и «Спартаком» обслуживала бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым. Помогали ему Алексей Лунёв и Максим Гаврилин. Резервным судьёй был Олег Соколов. Арбитром VAR — Евгений Турбин, его помощником — Валерий Данченко.

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