«Акрон» представил гостевую форму на сезон-2022/2023 с изображением памятника Татищеву

«Акрон» опубликовал фото новой гостевой формы команды на сезон-2022/2023.



Футболка выполнена в белом и тёмно-зелёном цветах с золотыми элементами. На нижней части футболки просматривается изображение памятника российскому историку, географу и государственному деятелю Василию Татищеву, который основал город Тольятти. Техническим спонсором клуба является компания Kappa.



«Гостевая футболка нового сезона: частичка дома всегда будет вместе с нами», — говорится в сообщении пресс-службы «Акрона».

Фото: пресс-служба «Акрона»

Фото: пресс-служба «Акрона»

Фото: пресс-служба «Акрона»

Фото: пресс-служба «Акрона»

Сегодня, 17 июля, «Акрон» проведёт матч первого тура Первой лиги сезона-2022/2023 с астраханским «Волгарём». Встреча пройдёт на стадионе «Центральный» в Астрахани. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. По итогам прошлого сезона тольяттинский клуб занял девятое место в турнирной таблице ФНЛ. Победителем турнира стало московское «Торпедо».