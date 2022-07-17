«Акрон» представил гостевую форму на сезон-2022/2023 с изображением памятника Татищеву

«Акрон» опубликовал фото новой гостевой формы команды на сезон-2022/2023.
Футболка выполнена в белом и тёмно-зелёном цветах с золотыми элементами. На нижней части футболки просматривается изображение памятника российскому историку, географу и государственному деятелю Василию Татищеву, который основал город Тольятти. Техническим спонсором клуба является компания Kappa.
«Гостевая футболка нового сезона: частичка дома всегда будет вместе с нами», — говорится в сообщении пресс-службы «Акрона».
Фото: пресс-служба «Акрона»
Фото: пресс-служба «Акрона»
Фото: пресс-служба «Акрона»
Фото: пресс-служба «Акрона»
Сегодня, 17 июля, «Акрон» проведёт матч первого тура Первой лиги сезона-2022/2023 с астраханским «Волгарём». Встреча пройдёт на стадионе «Центральный» в Астрахани. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. По итогам прошлого сезона тольяттинский клуб занял девятое место в турнирной таблице ФНЛ. Победителем турнира стало московское «Торпедо».
- 17 июля 2022
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