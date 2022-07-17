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«Динамо» презентовало кампанию к юбилейному сезону. В этом году клубу исполняется 100 лет

«Динамо» презентовало кампанию к юбилейному сезону. В этом году клубу исполняется 100 лет
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Московское «Динамо» на своём официальном сайте презентовало коммуникационную кампанию на сезон-2022/2023. В этом футбольном цикле клубу исполнится 100 лет с момента создания.

В честь столетия клуба «Динамо» обновило визуальный стиль коммуникаций, а также вернуло в него историческую фигуру вертикального ромба с командной эмблемы.

Фото: Официальный сайт «Динамо»

«Наступающий сезон для нашего клуба будет особенным – мы хотим сделать столетний юбилей запоминающимся и запускаем новую коммуникационную кампанию «На все сто!».

Мы не терпим полумер и не привыкли работать вполсилы. Мы упрямы, играем с огнём и страстью: зажигаемся, чтобы перевернуть игру, и отдаём себя, чтобы вырвать победу. Добиваемся результата и играем на все сто!

Мы – это наш город, его люди и его культура. Мы встречаем рассветы, открываем новые места и открываемся сами. Нам многое незнакомо, но ничто не чуждо. Празднуя столетие, мы празднуем жизнь. И живём на все сто!

Мы – это наша история и наши легенды. Мы не знали лично Льва Яшина, но узнаём в нем себя. Мы не помним стадиона без козырьков, но точно знаем, где находится Старый Запад. Мы – это сто лет футбола. И мы отметим этот праздник на все сто!

В течение сезона мы будем рассказывать вам о том, как мы менялись, кем мы стали за этот век, какими будем и какими были всегда: молодыми, выдающимися и современными. Играй на все сто! Поддерживай на все сто! Люби «Динамо» на все сто!» — написала пресс-служба «Динамо».

Напомним, по итогам сезона-2021/2022 «Динамо» заняло третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Чемпионом страны стал «Зенит». Второе место в таблице занял «Сочи».

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