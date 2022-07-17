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Швеция — Португалия: прямая трансляция женского чемпионата Европы начнётся в 19:00

Швеция — Португалия: прямая трансляция женского чемпионата Европы начнётся в 19:00
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Сегодня, 17 июля, на чемпионате Европы — 2022 среди женских команд состоится матч группового этапа Швеция — Португалия. Игра пройдёт на стадионе «Ли Спортс Вилладж» в городе Ли (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале «Матч! Футбол 1».

Соперниками женских сборных Швеции и Португалии по группе С являются национальные команды Нидерландов и Швейцарии, которые также проведут матч сегодня, 17 июля. Ранее в четвертьфинал женского чемпионата Европы — 2022 вышли национальные команды Англии, Германии, Австрии и Франции.

Напомним, женский чемпионат Европы — 2022 продлится до 31 июля. Финальный матч будет сыгран на лондонском стадионе «Уэмбли». Действующие чемпионы Европы — женская сборная Нидерландов.

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