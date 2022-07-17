Гюндоган не отправится с «Манчестер Сити» в США из-за неподходящего статуса вакцинации

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган не отправится с командой в тур по США, сообщает The Athletic.



По информации источника, причиной стал неподходящий статус вакцинации от коронавируса немецкого футболиста. Гюндоган не считается полностью вакцинированным в США, так как получил лишь одну дозу вакцины от COVID-19. Полузащитник привился прошлым летом и считался полностью вакцинированным в соответствии с требованиями в Германии, так как до этого переболел коронавирусом.



Гюндоган заранее узнал, что ему нужна ещё одна доза вакцины, чтобы попасть на территорию США, и он был готов на повторную процедуру, однако врачи посоветовали ему не делать прививку, так как он вновь заразился коронавирусом в июне.



Помимо Гюндогана, в заявку команды на тур по США не попали защитники Джон Стоунз и Эмерик Лапорт, а также полузащитник Фил Фоден.

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