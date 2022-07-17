Сенников: «Локомотиву» будет непросто с «Пари НН». Хочется увидеть целостность у команды

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился ожиданиями от матча первого тура Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород», который состоится сегодня, 17 июля.
«Ожидаю, что «Локомотив» на своём поле начнёт чемпионат с победы. Прежде всего хочется, чтобы были сделаны выводы по прошлому сезону, по пропущенным мячам — так как в прошедшем году с этим были проблемы. У «Локомотива» есть опытные футболисты, есть новички, которые вроде бы достойные. Хотелось бы увидеть целостность.
«Пари НН» на предсезонном турнире показал, что они хорошая и слаженная команда. Была проделана большая работа Кержаковым, да и при Галактионове ребята выглядят хорошо. Будет непросто, так как «Пари НН» играет в оборонительный футбол», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
- 17 июля 2022
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