В бельгийском «Юнионе» опровергли заинтересованность клуба в Магомеде Оздоеве

Пресс-служба бельгийского «Юниона» отреагировала на новость о заинтересованности клуба в экс-полузащитнике «Зенита» Магомеде Оздоеве.

«В клубе ничего не знают о Магомеде Оздоеве. Мы точно не интересуемся этим игроком. Будет ли клуб в будущем рассматривать возможность его подписания? Не думаем», — заявили в пресс-службе «Юниона» корреспонденту «Чемпионата» Микеле Антонову.

Ранее «Спорт-экспресс» сообщал, что Магомед Оздоев выбирает между «Торпедо» и «Уралом». Также у игрока есть предложение от бельгийского клуба «Юнион».



Напомним, «Зенит» объявил об уходе Оздоева 25 мая 2022 года. Магомед стал игроком клуба из Санкт-Петербурга в феврале 2018 года. Всего за сине-бело-голубых полузащитник провёл 116 матчей, забил восемь голов и отдал 18 результативных передач. В составе «Зенита» Оздоев четыре раза становился чемпионом России, выигрывал Кубок и два Суперкубка страны.