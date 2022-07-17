Видеообзор товарищеского матча «РБ Лейпциг» — «Саутгемптон»

Вчера, 16 июля, в товарищеском матче встретились немецкий «РБ Лейпциг» и английский «Саутгемптон». Игра прошла на стадионе «Лавантталь» в Вольфсберге (Австрия), где оба клуба проводят летние тренировочные сборы. Матч завершился уверенной победой «Лейпцига» со счётом 3:1.

В составе немецкого коллектива забитыми мячами отметились Эмиль Форсберг, Анхелиньо и Илаш Мориба. Единственный гол «Саутгемптона» забил Адам Армстронг. Примечательно, что за весь матч была показана лишь одна жёлтая карточка — на второй минуте её получил игрок «Саутгемптона» Ян Беднарек.

«РБ Лейпциг» уверенно победил «Саутгемптон» в товарищеском матче:

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