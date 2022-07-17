Колыванов — о матче «Динамо» — «Ростов»: Комличенко захочет проявить свои лучшие качества

Бывший футболист Игорь Колыванов поделился ожиданиями от матча первого тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Ростов».
«Ожидаю интересной, красивой игры со стороны «Динамо». Побольше голов, главное, чтобы без травм. Тем более и «Ростов», и «Динамо» — играющие команды.
Комличенко не был игроком основного состава. Ему захочется проявить свои лучшие качества. Это обычная история для каждого футболиста, который переходит из команды в команду. Николай выйдет с хорошим настроем, постарается помочь «Ростову» забить», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Матч первого тура РПЛ сезона-2022/2023 «Динамо» — «Ростов» состоится сегодня, 17 июля, на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Начало игры — в 20:00 мск.
- 17 июля 2022
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